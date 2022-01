Dariusz Opozda nie odpuszcza. Opublikował zdjęcie i pisze o "znęcaniu się nad żoną"

Dramat w rodzinie Opozdów

Cały spór miał ostatnio swoją dramatyczną kulminację. Matka Joanny Opozdy w towarzystwie młodszej córki i Antka Królikowskiego pojechała do rzeczonego mieszkania, by zabrać z niego swoją własność. Nie udało im się jednak wejść do środka, a Dariusz Opozda zaczął do nich strzelać z pistoletu. Jedna kula przebiła ścianę tuż nad głową jego córki.