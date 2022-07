Jest koordynatorką intymności. Pokazała, jak kręci się sceny seksu

Aktorzy mówią, jak naprawdę kręci się sceny seksu

Choć intymne sceny wyglądają na ekranie niezwykle zmysłowo i lekko, to tak naprawdę wymagają ogromnego nakładu pracy. Zanim aktor zgodzi się ją odegrać, wszystkie warunki spisywane są w kontrakcie i omawiane przed rozpoczęciem zdjęć do produkcji. Ustalane jest to, jakie części ciała oraz jak długo będą eksponowane na ekranie.