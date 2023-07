Jest laborantem sekcyjnym. Mówi, co się dzieje z ciałem kobiety

Użytkownicy byli mocno zaintrygowani i zaskoczeni tematem. W komentarzach nie obyło się jednak bez żartów. "Właśnie wysłałem wiadomość do mojej przyjaciółki, która ma implanty i powiedziałem jej" - napisał jeden z internautów. Inna osoba spytała, czy implanty usuwa się przed kremacją. "Tak! Nam zaproponowano, żebyśmy wzięli implanty babci ze sobą" - odpisała na to kolejna użytkowniczka w komentarzu. Zaczęto też dopytywać kobietę o szczegóły. Ta wytłumaczyła, że implanty wraz z prochami babci trafiły do urny, która obecnie stoi w domu jej ciotki.