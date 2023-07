Występuje miesiąc przed śmiercią. Pielęgniarka informuje wtedy rodzinę

Podobno nieżyjący bliscy pocieszają umierających. Mówią im "wkrótce po ciebie przyjdziemy" lub "nie martw się, pomożemy ci". Z tym zjawiskiem pielęgniarka spotyka się bardzo często. Na tyle często, że już wie, by przygotować rodzinę umierających osób. - Do takich zdarzeń dochodzi w hospicjach tak często, że informujemy i edukujemy rodziny naszych podopiecznych na temat tego zjawiska, zanim do niego dojdzie. A zazwyczaj pojawia się na ok. miesiąc przed śmiercią. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem - powiedziała.