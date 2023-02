Jest najstarszą samosiołką. Niezwykłe, co zrobili dla niej Polacy

"200 lat niech żyje nam!"

"Jest sprawa, która wymaga Waszego zaangażowania. Na początku lutego swoje 97. urodziny będzie obchodziła babuszka Maria z opuszczonej wioski Kupowate - najstarsza samosiołka w Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej. Chcemy zrobić prezent, który spodoba jej się dużo bardziej niż cokolwiek materialnego. Wymaga on jednak Waszego zaangażowania. Pomysł jest taki, aby zebrać możliwie najwięcej kartek urodzinowych (tudzież pocztówek) z życzeniami od Was, a my już w najbliższą sobotę zawieziemy je do Czarnobyla i osobiście wręczymy babuszce" - napisali na Facebooku Napromieniowani, szykując się do kolejnej wyprawy.