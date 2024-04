Jest widywany w Polsce. Nie wykonuj przy nim gwałtownych ruchów

Wiosną do Polski powraca wiele wyjątkowych zwierząt, które możemy spotkać jedynie wtedy, kiedy jest u nas ciepło. Jednym z nich jest fruczak gołąbek, motyl z rodziny zawisakowatych, który przylatuje do Polski z południa Europy w maju i w czerwcu. Przypominający kolibra, jest nazywany "polską wersją" tego egzotycznego ptaka.

Bardzo ciekawie ubarwiony, z żółtawymi plamki na samym środku ciała, fruczak gołąbek ma ok. 3-4 cm długości. Jak na motyla przystało, posiada dwie pary skrzydeł o rozpiętości 4-5 (nawet do 7) cm, którymi potrafi bardzo szybko poruszać. Jak szybko?

Fruczak gołąbek jest nazywany mistrzem latania. To jeden z najszybciej poruszających się motyli, który przemieszcza się z prędkością powyżej 50 km/h. Jego skrzydła wykonują ruchy o częstotliwości aż 5 tys. uderzeń na minutę, czyli ponad 80 na sekundę.

Choć mówi się, że jest połączeniem ćmy i motyla, nie zachowuje się jak ćma. "Polski koliber" nie jest z pewnością wielbicielem nocnych wojaży. Woli za to odwiedzanie kwiatów w dzień, gdy spija nektar za pomocą ssawki.

Parki, ogrody oraz balkony to miejsca, w których późną wiosną i latem możemy spotkać fruczaka gołąbka. Gdzie pojawia się najczęściej? Tam, gdzie są jego ulubione kwiaty - pelargonie, petunie, maciejki czy malwy. Przyciągają go rośliny z dużymi kielichami i sporą ilością nektaru.

Fruczak gołąbek nie stwarza zagrożenia dla człowieka. Trzeba natomiast uważać, aby go nie wystraszyć. Ma bardzo dobry wzrok, dzięki któremu szybko reaguje na zmiany w otoczeniu. Jeżeli chcemy go zobaczyć z bliska, musimy podejść powoli i ostrożnie.

