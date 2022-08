100 lat temu były "zakazane", dziś nikogo już nie dziwią. Takich imion nie można było nadać dziecku

Jakie imię wybrać dla dziecka? To dylemat, przed jakim staje niemal każdy rodzic. Możliwości jest wiele i choć mody ulegają zmianie, najważniejsze jest, by swoim wyborem nie zaszkodzić potomkowi. Ponad 100 lat temu, by pomóc przyszłym rodzicom, Mieczysław Rościszewski, autor poradnika "Pani domu", wymienił imiona "zakazane". Dziś to jedne z bardziej popularnych - Kasia, Agata, Piotr... Jakie jeszcze znalazły się na liście?