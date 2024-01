Woli młodszych. Nie ukrywa, co ją do nich przyciąga

Psycholog Justin J. Lehmiller z The Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction przeprowadził badania wśród aż 200 heteroseksualnych par. Jak się okazało, najszczęśliwsze były kobiety, które znajdowały się w związkach z młodszymi od siebie mężczyznami (o średnio aż 22 lata). To właśnie te panie były też bardziej zaangażowane w daną relację. Co więcej, w tych związkach również panowie czuli się bardziej usatysfakcjonowani.