Z żoną ma siedmioro dzieci. Zostawił ją dla innej

Druga twarz Mela Gibsona

Sąd wszczął postępowanie i Oksana dostała zakaz zbliżania się do partnera. I wtedy do sieci trafiły nagrania, na których wyraźnie słychać, w jaki sposób Gibson traktował partnerkę. "Jeśli zgwałci cię banda czarnuchów, to będzie tylko i wyłącznie twoja wina. To ty sprowokowałaś!" - miał krzyczeć na Rosjankę.