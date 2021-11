Jest posiadaczką największych ust na świecie. Trafiła do "Księgi Rekordów Guinnessa"

Samantha Ramsdell jest kobietą z największymi ustami na świecie, którą na Instagramie obserwuje aktualnie ponad 120 tys. osób! Choć niektórzy nie mogą uwierzyć, że jej usta mają 10 cm szerokości, u innych wywołuje to spory śmiech. To jednak jej w ogóle nie przeszkadza, bo sama podchodzi do tego z dużym dystansem.