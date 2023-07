Jest żoną Turka. Mówi, co w Turcji sądzą o Polkach

Przede wszystkim, jeśli mężczyzna pracuje w hotelu w kurorcie, to można zakładać, że na każdym turnusie ma taką "ukochaną", której obiecuje to samo. Jeśli kobiecie zależy tylko na wakacyjnej przygodzie, to jest w porządku i ma do tego prawo. Ale kobieta nie powinna się łudzić, że jej historia miłosna z Turkiem zakończy się ślubem. Nawet jeśli Turek będzie to obiecywał, będzie prawił jej najpiękniejsze komplementy, dawał prezenty etc., to należy zachować zdrowy rozsądek. Na 99 proc. nic poważnego z tego nie będzie. Choć łatwo stracić głowę...