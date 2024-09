Jesz sałatkę na kolację? Popełniasz ogromny błąd

Wydawać by się mogło, że sałatki są na tyle zdrowe i pożywne, że można je jeść niemal o każdej porze dnia. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego. Dlaczego naukowcy radzą, by nie spożywać ich po godzinie 16? Odpowiedź jest bardzo prosta.

Chcąc przekąsić coś lekkiego, a do tego pożywnego, zazwyczaj większość z nas sięga po sałatki. W końcu od dziecka przekonuje nas się do jedzenia warzyw. Nie wszyscy jednak wiedzą, że tych podanych w surowej wersji nie powinno się jeść w godzinach wieczornych. Ma to bowiem związek z procesami trawiennymi zachodzącymi wówczas w naszym organizmie.