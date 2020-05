Jewellery junkie. Czy wiesz na czym polega najnowszy trend biżuteryjny?

Jewellery junkie to kobiety, które uwielbiają kolorowe i duże błyskotki. Co prawda, nawet minimalistki mogą zaszaleć z biżuterią i postawić na grube naszyjniki czy bransoletki. W trendach na wiosnę i lato 2020, wszystkie chwyty są dozwolone! Czy wiesz jak łączyć styl jewellery junkie z ubraniami?

Jewellery junkie – największy hit nadchodzącego lata

Jewellery junkie – skąd wzięła się nazwa?

Bardzo intrygujący trend zwany jewellery junkie wziął swoją nazwę od miłośniczek hitów urodowych, których kosmetyczki pękają w szwach, czyli makeup junkie. Nic dziwnego, w końcu dużo wielu elementów na pozór do siebie niepasujących, przeważa w obecnych trendach modowych. Różnorodność wzorów i kolorów ubrań jest wprost stworzona do połączenia ich ze stylem jewellery junkie. Generalnie, wielbicielki podobnych rozwiązań mają wyglądać tak, jakby założyły na siebie całą zawartość swoich szkatułek .

Jewellery junkie – jak stylizować?

Przy stylizacji, w których chcesz zaprezentować się jak jewellery junkie, tak naprawdę nie obowiązują żadne zasady. Bez przeszkód możesz ze sobą łączyć eleganckie kolczyki do grubego łańcucha w jaskrawych kolorach, a chokery łącz z perłowymi koliami. Wybór należy do ciebie – sama zadecyduj, co najbardziej do ciebie przemawia i jak chcesz stworzyć swoją wersję jewellery junkie. Chcąc przełamać schemat miszmaszu biżuteryjnego, wybierz jeansy i klasyczną koszulkę lub sukienkę boho.