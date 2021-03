Joanna Jabłczyńska sama odnowiła kuchnię. Internauci chwalą zaradną aktorkę

Joanna Jabłczyńska pokazała metamorfozę swojej kuchni

- Joanna pomalowała kafelki w swojej kuchni. Ty też zostań bohaterem w swoim domu – zaczęła wpis Joanna. - Kupiłam to mieszkanie już wiele lat temu. Kuchnia była urządzona przez poprzednich właścicieli. Ma już ponad 10 lat i złośliwie nie chce się zniszczyć . Nie lubię zmieniać rzeczy, które nadal dobrze służą, dlatego też w mojej szafie są ubrania, które mają po 10 lat - pisała dalej Jabłczyńska.

Ponieważ nie chciała robić remontu, wyrzucać rzeczy, które uważa, że jeszcze wymiany nie wymagają, więc odświeżyła kuchnię zgodnie z własnym pomysłem, tym samym zachęcając innych do podobnych metamorfoz we własnych mieszkaniach.

- Zmiana kafelków wiązałaby się z większym remontem i zniszczeniem kafelków, które w sumie spełniają swoją funkcję. Znalazłam w Internecie farbę do płytek i poświęciłam łącznie ok.3h na ich pomalowanie. Ten post nie jest sponsorowany. Chcę Was po prostu zachęcić do samodzielnych, niskobudżetowych zmian w Waszych domach. Tym bardziej że spędzamy w nich, przez ostatni rok znacznie więcej czasu. Kolejny na warsztat idzie blat w mojej kuchni. Stay tuned - zakończyła wpis aktorka.