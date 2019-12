WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Katarzyna Dobrzyńska 16-12-2019 (16:27) Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor szaleją na "WF na Narodowym". "Prywatna foczka" Na Stadionie Narodowym odbyła się 5. Już edycja akcji "WF na Zimowym Narodowym". W tych niezwykłych "lekcjach" uczestniczyło wiele polskich gwiazd. Wśród nich nie zabrakło Joanny Koroniewskiej oraz Macieja Dowbora, którzy jak zawsze opublikowali zdjęcia ze "złośliwymi" podpisami. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na "Zimowym Narodowym" (ONS.pl) Na Zimowym Narodowym odbyła się kolejna edycja "Lekcji WF". Wydarzenie ma na celu promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Organizatorem jest Marcin Gortat wraz ze swoją fundacją Mierz Wysoko MG13. W akcje angażuje się wiele polskich gwiazd nie tylko ze świata sportu, ale również show-biznesu. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na "Zimowym Narodowym" Wśród bawiących się na Zimowym Narodowym znaleźli się również Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Małżeństwo spalało kalorie na łyżwach. Aktorka na swoim profilu na Instagramie opublikowała kilka zdjęć z tego wydarzenia. Fotografie doczekały się też zabawnego opisu z małymi złośliwościami pod adresem jej męża. Takie docinki są już tradycją pary. "Maciej Dowbor i jego prywatna foczka. Mam na myśli tę pomarańczową rzecz jasna. Nie ma to, jak ślizg z mężem na wf-ie. Wprawdzie wiele lat temu to było, ale ja tak się dziś zmachałam, że nie wiem, jak zagram za chwilę dwa przedstawienia, w których nie żartuję, przebieram się ponad 140 razy!" – napisała w opisie. Fani jak zawsze docenili dystans i żarty pary. W komentarzach posypało się wiele miłych słów. "Uwielbiamy to poczucie humoru i dystans", "Jesteście mega pozytywni", "Uwielbiam was. Od razu lepiej się czuję. Jesteście szaleni, a w dodatku super z was małżeństwo" – pisali w komentarzach. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak