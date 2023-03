Joanna Krupa rozwodzi się z mężem. To on złożył pozew

Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się

Informację o rozwodzie Joanny Krupy i Douglasa Nunesa jako pierwszy podał serwis People. To on dotarł do dokumentów sądowych, według których to Douglas Nunes złożył pozew o rozwód, podając za przyczynę "różnice nie do pogodzenia". W dokumentach umieścił również informację, że do jego separacji z żoną doszło 2 stycznia 2023 roku.