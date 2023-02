Joanna Kulig pozuje cała w Chanel. "Ten duet niestety nie gra"

Joanna Kulig wzięła udział w słynnym filmowym festiwalu wraz z Anne Hathaway, Peterem Dinklage’em, Marisą Tomei i Evanem Ellisonem oraz reżyserką Rebeccą Miller. Ekipa wspólnie promowała komedię romantyczną "She Came to Me", otwierającą Berlinale. Znana z filmu "Zimna wojna" aktorka wciela się tam w jedną z głównych ról.