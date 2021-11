Joanna Moro ma niecodzienną pasję. "Patrzyli na mnie jak na nienormalną"

"It’s Friday! To znaczy, że tuż tuż weekend i czas na morsowanie! (...) Zapowiadają śnieg! Niech to będzie biały, a nie czarny weekend. Kupujcie, ale z głową i trzeźwym umysłem. Kąpiel w lodowatej wodzie na pewno was orzeźwi" - tymi słowami Joanna Moro podpisała najnowsze wideo na Instagramie. Aktorka kocha sport i niejednokrotnie podkreśla, że bardzo lubi dbać o swoje zdrowie. Zanurzanie się w zimnej wodzie to jej ulubiony sposób na lepszą odporność, a także znacznie lepszy nastrój.