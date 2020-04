Joanna Moro namawia do morsowania w wannie. "Będziemy się wspólnie hartować"

Joanna Moro jest zagorzałą zwolenniczką morsowania. Aktorka regularnie wchodziła zimą półnago do wody i robiła to nawet będąc w ciąży. Pomimo oburzenia wielu osób i ostrzeżeń, że to może źle wpłynąć na noworodka, Joanna Moro nie zrezygnowała z tego prawie aż do momentu rozwiązania.