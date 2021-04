Joanna Moro narzeka na Polaków. Chwali za to Rosjan

Rosyjski widz a polski

- Rosyjski widz jest bardzo wdzięczny i wielbiący artystę. Zawód aktora i artysty jest tam bardzo szanowany. Wiedzą, że to nie jest sielanka. Bardziej doceniają ten zawód niż Polacy. Tam starzy artyści cały czas "żyją" w mediach, a u nas sami muszą się przypominać. My kreujemy nowe twarze, a zasługi tych "starych" się umniejsza - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.pl Moro.

Gwiazda zaznaczyła przy tym, że w Polsce jedyną stacją, która dba o "starszych" jest TVP. - Co by nie gadać, to TVP - mam wrażenie - że powraca do starych kanonów naszej kultury - stwierdziła i podkreśliła, że jeżeli chodzi o dbanie o tradycję, to trzeba przyznać Telewizji Polskiej, że się to udaje.