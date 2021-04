Joanna Moro szaleje w stroju kąpielowym. Fani docenili jej trud

Moro tańczy na plaży

Oprócz tego aktorka odniosła się także do różnic w postrzeganiu aktorstwa w Polsce i Rosji. Moro dzięki swojej tytułowej roli w serialu o życiu Anny German zyskała olbrzymią popularność u naszych wschodnich sąsiadów. Jak przyznała gwiazda, w Rosji aktorzy są bardziej szanowani i cały czas pozostają na fali popularności, niezależnie od wieku. Według Moro w Polsce trzeba naprawdę długo się starać, aby "przypomnieć" o swoim istnieniu.

Aktorka nie zwalnia tempa nawet po powrocie do kraju. Moro regularnie dodaje nagrania albo zdjęcia opisujące jej aktywność. Z chęcią pozuje w stroju kąpielowym lub innych odważniejszych stylizacjach. Aktorka nieraz udowodniła, że jest olbrzymią miłośniczką morsowania. W ostatnim czasie dodała krótki i zabawny filmik, w którym tańczy na plaży. Na początku ma na sobie luźną sukienkę, a po chwili prezentuje się w sportowym stroju kąpielowym. "A jak u Was po świętach?" - zapytała Moro.

Krótkie nagranie zostało zamieszczone zarówno na Instagramie, jak i na TikToku. Jej taneczny występ został doceniony przez grono internautów: "Takie TikToki to my lubimy", "Gorąca kobieta", "Dobra energia", "Cudny. Piękny. Taniec", "Uwielbiam to miejsce".