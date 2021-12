Romantyczna historia miłości Joanny Moro i Mirosława Szpilewskiego. To on jest dla niej największym oparciem

- [To było] w warszawskim Teatrze Rozmaitości na "Makbecie". Zamiast na próbę etiudy poszłam z koleżanką ze szkoły teatralnej na przedstawienie. I tam spotkałam mamę Mirka. Uczyła w tej samej szkole w Wilnie, do której chodziłam. Wtedy w teatrze powiedziała mi: "Joasiu, wszyscy ci kibicujemy, trzymamy za ciebie kciuki. To jest mój syn, już 10 lat mieszka w Polsce, we wszystkim ci pomoże". Po spektaklu odwieźli mnie do domu, a miesiąc później Mirek zadzwonił. Ale nie mogłam się wtedy spotkać - opowiedziała Moro o pierwszym spotkaniu z mężem w rozmowie z "Galą".