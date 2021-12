Joanna Opozda o mamie Antka Królikowskiego: Nie wiem, jaką jest teściową, niestety

"Rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media" - napisała pod koniec 2020 r. aktorka, a w sierpniu 2021 r. przysięgła Królikowskiemu miłość i wierność do końca swoich dni. Kilka tygodni później po ślubnej ceremonii wyszło na jaw, że zakochani spodziewają się dziecka.