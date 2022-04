Joanna Opozda reklamuje kosmetyk dla dzieci. Posypała się krytyka

Joanna Opozda reklamuje krem dla niemowląt

Joanna Opozda aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją aż ponad 583 tysiące użytkowników. Wykorzystuje go nie tylko do pokazywania swoich momentów z codzienności czy selfie, ale także do zarabiania pieniędzy.