Najnowsze Popularne Wideo + 3 wielkanocjoanna przetakiewicznastrój Dzisiaj, 02-04-2021 20:04 Joanna Przetakiewicz podpowiada jak poprawić sobie nastrój, nie tylko w Święta Naprawdę warto zażartować, mieć dystans i poczucie humoru- o kolejnych światach w dobie pandemii i sposobach na poprawę nastroju, mówiła w programie Newsroom WP Joanna Przetakiewicz. – Cóż nam da to, że będziemy się zamartwiać? Szczerze mówiąc wtedy, też nie wymyślimy żadnego rozwiązania na dopadające nas problemy – mówiła celebrytka. I pokazała świąteczne dekoracje, które przygotowała specjalnie na świąteczny czas. Uśmiechnięte pisanki, baranki, stokrotki i sporo zieleni. - Otaczajmy się życiem- zaapelowała Przetakiewicz. - Dobrze jest mieć jakieś zwierzątko, jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić. Psa kota, chomika czy papużkę – nie ma cudowniejszej energii niż zwierzę w domu – zauważa Przetakieiwcz. Wg Joanny są dwie filozofie w życiu. - Nie spodziewać się niczego, w związku z tym nic nie rozczaruje, lub tak jak ja spodziewać się bardzo wiele dobrego – mówiła w programie. – A trzecie moja filozofia, która pochodzi jeszcze z mojego dzieciństwa, to "jakoś to będzie", nie ma się co martwic na zapas – radzi Joanna. Rozwiń Podobają mi się te różowe jaja zła … Rozwiń Transkrypcja: Podobają mi się te różowe jaja złapani plecami ale ja bym chciał ten uśmiech na jeden z nich zobaczyć czy jest jakaś szansa żeby pani nam pokazała to ja chcę zobaczyć to uśmiechnięte jajo Proszę nam pokazać jak pani to robi jak robi to takie wiesz że ona poprawię sobie humor i Państwo mogą iść w ślady pani Joanny niech niech państwo czerpią Z tego podejścia bo on jest zawsze bardzo autentyczny i skuteczny proszę proszę bardzo to jest widzicie ja tak trochę niżej trochę niżej obiekty w Bardzo proszę o jest mamy to no uśmiecha się jak nic proszę bardzo no i co i jak się spojrzy spojrzy na taki rekwizyt od razu człowiekowi raźniej nawet przez przypadek oko się zepsuł naprawdę dokładnie to jest to jest kolejne takie jajko i to jest kolejne i powiem szczerze że naprawdę bardzo bardzo zażartować po prostu mieć poczucie humoru dystans do tego co się dzieje bo słyszałam darzy się będziemy za markę mówiąc wtedy też nie wymyślimy żadnego rozwiązania żadnego problemu Natomiast za chwilę wam pokażę jak zrobiłam Słuchajcie na parku stokrotki gdzie postawił baranków jesteśmy w ogrodzie więc jest piękne słońce i w ogóle z piękna pogoda a tu proszę bardzo no wrabiam stokrotki pod stokrotkami postawiłam baranki i te zwykłe bardzo prosty barek który zyskał nowe życie prosty manewr a potrafi zmienić ten dzień prawda zmienić tą postrzeganie rzeczywistości jedną rzecz jeszcze zauważyłem i to bym chciał podkreślić nie wiem czy pani jest tego świadoma czy robi To pani co Pewnie przypadkowa lekarz zieleń na przykład te piękne rośliny w domu że to obecność kwiatów Zieleni w naszym otoczeniu w otoczeniu człowieka już to robi robotę nie wiem czy pani robi to świadomie czy przypadkowa Lena też poprawia pani humor i do tego też warto zachęcać naszych widzów otaczajmy się roślinnością w ogóle otaczajmy się życiem pierwsza podstawowa rzecz to na pewno Miejmy jakieś zwierzątko jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić żeby mieć psa kota chomika papużkę cokolwiek przysięga że nie ma cudownie naszej energii niż zwierzę w domu My mamy kilka psów związku z tym no ale ale takie rzeczy się zdarzają Proszę zobaczyć nie przejmujemy się przeszkodami które dzieją się na drodze naszego życia po prostu naprawiamy sprawę i takie rzeczy się mogą powtarzać bo z życia to są tylko płotki na naszej drodze które po prostu przeskakuje my idziemy dalej nie zatrzymujemy się prawda nie przyjmujemy się szczególnie problemami które się mogą potencjalnie wydarzyć nie Martwimy się na zapas jak one się wydarzają martwili wtedy będzie powód ale na pewno nie na zapas prawda a cieszyć się że rzeczy które nas otaczają możemy już teraz pierwsza podstawowa sprawa na pewno nie martwić się na zapas bo będziemy bo możemy wtedy martwić się 2 razy a to już zupełnie się nie Niepotrzebnie bo się to złe czego się spodziewamy na przykład zaskakujące nie wydarzy znaczy ja szczerze mówiąc są dwie filozofie w życiu nie spodziewać się niczego w związku z tym nic nie odparuje lub druga filozofia którą ja osobiście wyznaje spodziewać się bardzo wiele dobrego naprawdę przynajmniej część się wydarza a trzecia moja filozofia która pochodzi jeszcze z mojego dzieciństwa jest taka że jakoś to będzie Jakoś to będzie Nie ma się co martwić A poza tym skoro rozmawiamy przy okazji świąt Wielkiej Nocy z słusznie pani podkreśliła istotę nadziei i ten pierwiastek nadziei w tych świętach No bo nawet z najtrudniejszej sytuacji można wyjść nawet w sposób którego się nie spodziewam albo teraz prawda nie zdajemy sobie sprawę że bez tej sytuacji wyjdziemy ale za chwilę może się ta sytuacja poprawi ci dostrzeżemy wyjście dostrzeżemy nie wiem okna albo klamkę w ten ponury czym się wydaje nam się znaleźliśmy ale za chwilę ktoś tam ktoś podpowie spotkamy kogoś kto doradzi A możemy sobie WhatsApp nie my za godzinę spojrzymy i następnego dnia spojrzymy na ten problem jeszcze raz może wtedy coś dostrzeżemy nadzieja to się jej trzymać i dokładnie to co pan mówi w tej chwili jest bardzo ważne dlatego że żebyśmy dali sobie tą nadzieję i żebyśmy znaleźli jakiekolwiek dobre strony i rozwiązania wszelkich ma 5 jest jeden też warunek żebyśmy sobie zobaczyli i też siebie zrozumieli i odpoczęli i tego bardzo Wszystkim życzę na święta dlatego że jak jesteśmy jesteśmy zmęczeni i tacy przerażeni i przepełnieni strachem No to nie jesteśmy w stanie myśleć trzeźwo i logicznie i proponuję również jeżeli spotykam kogoś kto jest przepełniony strachem proponujesz zawsze wiedzieć Słuchaj jutro jest nowy dzień jest to jest słońce zobaczysz będzie dobrze i nie ma znaczenia czy przecież my o tym nie wiemy czy będzie dobrze czy nie Ale przysięgam wszystkim obiecuję Jeżeli tak się mówi to naprawdę żyje się dużo łatwiej lepiej i więc do nas przychodzi Bądźmy dla siebie proszę państwa nawzajem ale także też sami dla siebie No bardziej wyrozumiali prawda i bardziej czuli Dajmy sobie trochę przestrzeni nic nie ma nie ma nic ważniejszego niż Czułość i Troska i to tak jak napisała przepięknie kiedyś Olga Tokarczuk takie słowa że czułość jest taką małą miłością o czułości się nie mówi natomiast czułości prostu czuję