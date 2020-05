Joanna Przetakiewicz zachwyca się Rinke. "Ani razu nie podniósł na mnie głosu"

Joanna Przetakiewicz chwali ukochanego

Teraz Joanna Przetakiewicz przyznała, że jeszcze ani razu nie doszło między nimi do kłótni. "Jesteśmy ze sobą dwa i pół roku i jeszcze nigdy się nie pokłóciliśmy. Ostatnio nawet powiedziałam Rinke, że chyba to trochę dziwne" - mówi w rozmowie z Faktem. - Jeśli już ktoś z nas się na chwile zirytuje, to jestem to ja. On od początku związku ani razu nawet nie podniósł na mnie głosu - dodaje.