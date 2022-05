Joanna Trzepiecińska o znaczeniu urody w jej życiu. "Komu chciałoby się codziennie malować?"

"Wie pan, ile dziewczyny na planie ‘Mask Singer’ musiały pracować, żebym dobrze się prezentowała? Ponad godzinę! Drogie czytelniczki, mam nadzieję, że macie świadomość, że aktorki na co dzień wyglądają inaczej niż w telewizji?! Komu by się chciało codziennie malować, trefić i przyklejać sztuczne rzęsy? Szkoda czasu. On nie stoi w miejscu, więc warto go mądrze wykorzystywać. Jeśli niebanalnie przeżywa się życie, to z biegiem lat stajemy się ciekawszymi ludźmi. I to jest ważne! Lubię siebie bardziej niż wtedy, gdy miałam 20 lat" – wyznała w rozmowie z dziennikarzem Plejady.