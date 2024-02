Julia Oleś krytykuje lekturę szkolną. "XXI wiek. Polska"

Julia Oleś o lekturze szkolnej syna

Prywatnie Oleś jest mamą Maksymiliana i to właśnie po przeczytaniu zadanej chłopcu lektury, postanowiła podzielić się z obserwatorami swoimi przemyśleniami. - Maksi ma lekturę, którą przeczytał sam, ale poprosił, żebym przeczytała mu na głos dwa ostatnie rozdziały, bo źle się czuje. Cieszę się, że to zrobił, gdyż nie miałabym pojęcia, co to za lektura. No, zgrzałam się - relacjonowała na Instagramie.