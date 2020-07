Julia Wieniawa cała na biało. Takie spodnie są hitem tego sezonu

Nie od dziś wiadomo, że Julia Wieniawa kocha modę i to ze wzajemnością. Aktorka na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie z planu zdjęciowego. Jej stylizacja idealnie wpisuje się w trendy, a spodnie o takim fasonie to must have w naszej szafie!

Julia Wieniawa w letniej stylizacji (ONS)