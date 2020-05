Julia Wieniawa w dresie i w butach na wiosnę. Ten model trampek kosztuje 349,99 złotych

Wielbicielką "domowych stylizacji" stała się również Julia Wieniawa. Aktorka nie ma zamiaru odłożyć dresu do szafy. Wręcz przeciwnie zestawiła jasny komplet z torebką od Chanel i stworzyła świetną stylizację. Do białego dresu ze wstawkami pudrowych odcieni różu dobrała jasne trampki, które możemy znaleźć w ofercie sklepu Ryłko.

Buty zostały wykonane ze skóry licowej, a ich cena to 349,99 złotych. Sneakersy co roku są wyborem numer jeden na wiosnę i lato. W tym roku będzie podobnie. Polki mają coraz więcej odwagi i sportowe buty wykorzystują do nawet eleganckich outfitów, co nadaje im casualowego klimatu. Świetnie będą wyglądać zarówno z jeansami, jak i ze spódnicą o kroju midi.