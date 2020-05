Kombinezon damski - hit lata 2020! Przegląd najmodniejszych modeli

Patent na oryginalną stylizację w minutę? Kombinezon! Spodnium to aktualnie największy modowy hit, który nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ale też wysmukli sylwetkę i zapewni świetny wygląd. Jaki damski kombinezon wybrać na lato 2020? Sprawdź najmodniejsze modele na różne okazje!

Kombinezon damski – historia vs. najnowsze trendy Jego historia sięga lat 30. XX wieku, ale w modzie tak naprawdę zadebiutował dopiero trzydzieści lat później za sprawą największego rewolucjonisty wśród designerów. Pierwszy kombinezon damski, który stworzył nie kto inny, a sam Yves Saint Laurent, nawiązywał do klasycznej, męskiej elegancji i tradycyjnego garnituru. I poza formą (bluzki zszytej ze spodniami) nie miał nic wspólnego z kombinezonami, które kilka dekad wcześniej nosiły farmerki, robotnice czy kobiety na froncie. Współczesna moda inspiruje się zarówno kultowym projektem z 1969, jak i codziennymi kombinezonami, które dobrze sprawdzały się w pracy. A wśród najmodniejszych modeli na lato 2020 nie brakuje eleganckich kombinezonów idealnych na wyjątkowe okazje i tych casualowych, które z łatwością zestawisz z wygodnymi sneakersami czy sandałami na płaskiej podeszwie. Nie ukrywajmy: kompletowanie stylizacji bywa wyzwaniem, dlatego proste sposoby na to, by stworzyć look bez dopasowywania góry do dołu, są dla nas dużym ułatwieniem. W upalne, letnie dni perfekcyjnie sprawdzają się sukienki, ale jeśli wolisz spodnie, damski kombinezon to Twój niezbędnik! Nie wiesz, jaki model wybrać? Sprawdź nasze propozycje z aktualnych kolekcji sieciówek i sklepów online!

Jeansowy kombinezon – idealny na co dzień Jeans i kombinezon łączy wspólna historia, bo zarówno sztywną, bawełnianą tkaninę, jak i ubranie łączące górę i dół stroju jeszcze przed wojną nosiły farmerki i robotnice. Po latach jeansowe kombinezony wracają do łask w wielkim stylu z silną reprezentacją w kolekcjach wszystkich topowych marek. Możesz wybrać zarówno jasnobłękitny, marmurkowy, jak i klasyczny, ciemnogranatowy, bez przetarć i dziur. Każdy zestawisz z ulubionymi trampkami, dużą shopperką lub skórzanym plecakiem, a jeśli lubisz miksować różne style, połącz jeansowy kombinezon z sandałami na słupku w mocnym kolorze i małą kopertówką.

Materiały prasowe Odwiedź WP Kobieta na Insta new tab

Z szeroką nogawką – kombinezon na wyjątkowe okazje Czym zastąpić maxi-sukienkę? Doskonale sprawdzi się zwiewny, kobiecy kombinezon z szeroką nogawką, czyli spodniami o kroju palazzo. Taki model w jednym z najmodniejszych kolorów lata – pastelowym różu, błękicie, fiolecie czy czerwieni perfekcyjnie sprawdzi się przy ważnych uroczystościach. Wystarczy, że dodasz do niego sandały na szpilce lub klasyczne czółenka oraz dodatki z efektem WOW, np. długie kolczyki, zdobioną kopertówkę na łańcuszku czy sznur pereł, a zyskasz naprawdę spektakularny look pełen klasy, szyku i kobiecego wdzięku!

Getty Images Odwiedź WP Kobieta na Insta new tab

W kolorach ziemi – w zgodzie z top-trendem Neutralne beże, biel i delikatny błękit to kolory, które zdominowały tegoroczny pokaz Diora, ale subtelne barwy nawiązujące do natury to zdecydowanie jeden z tych trendów, które zostaną z nami na dłużej. Nic dziwnego, bo idealnie wpisują się nie tylko w letni klimat. Lubisz delikatne, kobiece stylizacje? Postaw na lniany, przewiewny kombinezon damski w beżu, szarości, khaki czy w błękitno-białe prążki, najlepiej o luźnym kroju z kopertowym dekoltem i szerszą nogawką spodni. Taki model będzie świetnie wyglądał w towarzystwie modnych dodatków z rafii. Pleciony pasek z drewnianą klamrą, sandały-espadryle, torebka-koszyk, słomiany kapelusz… - wybierz swoje ulubione akcesoria i noś nie tylko z kombinezonem.

Materiały prasowe Odwiedź WP Kobieta na Insta new tab

Kombinezon z hiszpańskim dekoltem – patent na kobiecy look Sukienki hiszpanki podbiły nasze serca kilka sezonów temu, ale w wietrzny dzień zdecydowanie bardziej praktyczna będzie opcja ze spodniami culottes lub szortami. Kombinezon z hiszpańskim dekoltem z lnu lub bawełny wykorzystasz na co dzień, np. z espadrylami na platformie. A elegancki model z wiskozy czy szyfonu będzie piękną bazą stylizacji na wyjątkową okazję. Wystarczy, że dodasz szpilki!

Damski kombinezon w kwiaty – zamiast sukienki Alternatywą dla letniej sukienki może okazać się również damski kombinezon w kwiaty. Floral print to zdecydowanie najmodniejszy wzór zdobiący ubrania na lato 2020, który świetnie wygląda nie tylko na sukienkach! Zwiewny kombinezon w kwiatowy print to prosty patent na oryginalny look, zarówno na co dzień, jak i od święta. Z czym go zestawić? Świetnym wyborem będą szpilki, czółenka lub balerinki w kolorze, który powtarza się na nadruku, np. czerwieni, różu czy błękicie. Z kolei w codziennych zestawach z kombinezonem w kwiaty doskonale zagrają klasyczne Conversy albo espadryle na koturnie w stylu hippie!

Materiały prasowe Odwiedź WP Kobieta na Insta new tab

Masz swojego faworyta? A może postawisz na kilka różnych modeli? Wszystkie modne kombinezony damskie na lato 2020 znajdziesz na allani.pl!