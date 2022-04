Julia Wieniawa żałuje tatuaży wykonanych przez szamana? "Pewnie złamałam sto reguł"

- To była taka metoda bardzo tradycyjna. Handpoke to nie jest rana cięta tylko kłucie, którego prawie nie czuć i nie ma po tym żadnej dużej rany. Zapewne mogłam lepiej zabezpieczyć ten tatuaż przed słońcem itd., ale nie zrobiłam tego, nic się w moim przypadku nie stało. Zgadzam się, pewnie złamałam sto reguł robienia tatuażu, proszę nie robić tego, co ja, bo nie chcę być wzorem do naśladowania w tej kwestii. Zrobiłam to, co czułam w danej chwili. (...) Nic się tam nie stało, nic mi się też nie dzieje. Zrobiłam to pod wpływem emocji. Nie żałuję - tłumaczyła Wieniawa w rozmowie z portalem Jastrząb Post.