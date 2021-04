Aleksandra Kwaśniewska rozśmieszyła fanów. Tym razem poszło o jedzenie

W ostatnich dniach Aleksandra Kwaśniewska pokazała kilka zdjęć związanych bezpośrednio z dawną podróżą do USA oraz galą oscarową. Opublikowała zabawne fotki z mężem Kubą Badachem, na których pozują ze "statuetkami", a przy okazji pochwaliła się, że film fabularny "Co w duszy gra" otrzymał Oscara – Kwaśniewska i Badach stworzyli piosenkę do polskiej wersji językowej.