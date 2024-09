Pokazała płaszcz na jesień. Beżowy trencz to już przeszłość

Klasyczny trencz hit, który w okresie przejściowym cieszy się popularnością, zarówno wśród celebrytów, jak i miłośników mody na całym świecie. To okrycie wierzchnie wraca do łask każdej jesieni, oferując wiele możliwości stylizacji. Spośród wielu jesiennych płaszczy, to właśnie trencz wyróżnia się na tle innych swoją uniwersalnością i elegancją.