Już tak nie wygląda. Pokazała włosy bez doczepów

"Tylko tym razem nie jest reakcją na stratę, tylko częścią drogi powrotnej. Do siebie. Do mnie sprzed Rubikonu, sprzed lat. Kiedyś musiałam założyć pancerz. Twardy. Walka była codziennością, starcie - normą. Teraz chcę inaczej. Tak, to też nowy etap. Z tą różnicą, że teraz to ja wyznaczam kurs. Ja, a nie ludzie, przymus, zdarzenia, iluzje" - opisała dziennikarka.