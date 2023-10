Kaczyński wyciął ją z listy PiS. Tak chciała się zemścić

Jarosław Kaczyński, pamiętając zniewagę, jakiej dopuściła się dwa lata temu Janowska, odchodząc z PiS, wyciął posłankę z listy kandydatów PiS do Sejmu. Ta w odwecie postanowiła wystartować w tegorocznych wyborach do Senatu, stając się rywalką dla kandydata partii, do której wcześniej należała.