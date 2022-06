Kamil Stoch wyprowadzi się z Polski? Jedno miejsce skradło jego serce

Posiadłość Kamila Stocha w polskich górach robi wrażenie

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch na co dzień mieszkają w ogromnej góralskiej willi w Zębie, czyli najwyżej położonej miejscowości w Polsce, nieopodal Zakopanego. Budowę domu skoczek rozpoczął siedem lat temu. Zrobił sobie w ten sposób prezent po zdobyciu dwóch złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Mieszkańcy Zęba zdobyli się wtedy na piękny gest – podarowali mu główną belkę do podtrzymywania stropu oraz kamień węgielny. Wielki dom łączy w sobie elementy tradycji oraz nowoczesności, a okala go piękny ogród.