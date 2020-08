Kąpiel z herbaty dla stóp. Trik na lato, który zapewni piękny i zadbany wygląd stóp

O herbacie można mówić naprawdę wiele w kontekstach prozdrowotnych. W końcu dzięki niej można ugasić pragnienie, odświeżyć oddech , ale także można pozbyć się nieprzyjemnego zapachu stóp . Kąpiel z herbaty dla stóp doskonale zmniejszy obrzęk przy kostkach. Zobacz, co jeszcze warto o tym wiedzieć.

Kąpiel z herbaty dla stóp – jakie zapewnia efekty?

Jeśli zdecydujesz się na kąpiel z herbaty dla stóp, możesz liczyć na wiele niezwykłych korzyści. Herbata posiada właściwości bakteriobójcze, a zawarta w niej tanina odpowiada za likwidację nieświeżego zapachu. Przygotuj kąpiel z czarnej herbaty z naprawdę mocnego wywaru, dzięki czemu stopy przestaną być ociężałe, co spowoduje niezwykłą ulgę. Maczając stopy w takim naparze, można uzyskać najlepszy sposób na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu potu. Kąpiel z herbaty dla stóp powinno trwać minimum 20 minut dziennie. Po tygodniu można zmniejszyć częstotliwość domowego zabiegu.

Kąpiel z herbaty dla stóp – ważne wskazówki

Jak już wiesz kąpiel z herbaty dla stóp może przynieść naprawdę wiele korzyści. Garbnikizawarte w herbacie uregulują wydzielanie potu, a przy okazji także przywrócą właściwe pH skóry. Jak przygotować tę kąpiel z herbaty dla stóp? Wystarczy, że 2 łyżki czarnej albo zielonej herbaty zalejesz wrzącą wodą i odstawisz na kwadrans. Następnie dobrze przecedź i dodaj napar do miski z ciepłą wodą i zanurz stopy. Jeśli nie posiadasz sypanej herbaty, do kąpieli dla stóp może być wykorzystana także ta w torebkach – wówczas zachowaj proporcje 2 torebki na 1 litr wody. Po kąpieli z herbaty dla stóp umyj je w wodzie z mydłem, aby nie doprowadzić do zabarwienia.