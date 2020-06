WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 upałupał zdrowie oprac. Anna Podlaska 4 godziny temu Męczące upały dają się we znaki? Znamy kilka trików, jak sobie z nimi poradzić Do Polski przyszła piękna i słoneczna pogoda. Temperatury w niektórych regionach kraju sięgają prawie 30 stopni. Dla urlopowiczów upał jest przyjemny, gorzej dla tych, którzy spędzają czas w mieście, bądź źle znoszą wysokie temperatury. Podpowiadamy jak zasnąć w upalne dni i jak skutecznie się schłodzić za pomocą prostych trików. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sposoby na ochłodzenie w upalne dni (Getty Images) Pościel z lodówki Sen to zdrowie, ale jak zasnąć kiedy upał męczy. Gorące powietrze nie sprzyja odpoczynkowi. Sprawdzonym sposobem na zdrowy sen latem jest odpowiednia pościel. Syntetycznych poszewek można od razu się pozbyć, najlepsze są te bawełniane i jedwabne, przepuszczające powietrze. Efekty można poczuć niemal od razu.

Poza tym, świetnym sposobem na ochłodzenie wieczorem będzie pościel z lodówki. Oczywiście nie wciskamy do zamrażarki kołdry, wystarczy włożyć poszwy. Należy je umieścić w torbie strunowej lub pojemniku i potrzymać tak przez kilka minut. To samo można zrobić z piżamą. Ulga gwarantowana. Zasłoń żaluzje Dobry sen zagwarantują również żaluzje i zasłonięte zasłony. Aby wychłodzić pomieszczenie należy stworzyć w ciągu dnia warunki ciemni. Nie otwierać okien w mieszkaniu, ponieważ efekt będzie odwrotny od pożądanego. Wychodząc z domu należy więc zostawić zasunięte żaluzje i zasłony, inaczej można uzyskać efekt szklarni. Śpij na podłodze Gorące powietrze wędruje do góry, więc blisko ziemi znajdziemy ulgę i wytchnienie. Latem, zamiast spać w łóżku, można położyć się na materacu lub karimacie. Taki sen będzie zdrowy dla kręgosłupa i przyniesie ochłodzenie. Curry obniża temperaturę ciała Ta azjatycka przyprawa ma działanie ochładzające. Sekret tkwi w kapsaicynie – związku, który pobudza obszar mózgu odpowiedzialny za obniżenie temperatury ciała. Stymuluje on wydzielanie potu, który odparowując, w naturalny sposób chłodzi nasz organizm. Mieszkańcy Azji jedzą bardzo ostre dania nie bez kozery. Letni prysznic Uwielbiasz gorące kąpiele? W czasie upałów postaw na letni prysznic. Temperatura wody najlepiej niech będzie zbliżona do temperatury ciała. Lodowate kąpiele nie są wskazane. Nagła zmiana temperatury może niekorzystnie wpłynąć na organizm. Nawadniaj się W czasie upałów zadbaj o odpowiednie nawodnienie. Pij regularnie wodę w ciągu dnia. Eksperci radzą, aby wypijać 2 litry dzienne. Najlepiej jest pić niegazowaną wodę w temperaturze pokojowej, jednak jeśli nie lubimy smaku zwykłej wody, dodajmy do niej kilka listków tymianku, szałwii, mięty. Nie tylko doda to napojowi aromatu, ale też orzeźwi organizm. Zioła na pocenie Pot w okresie letnim staje się bardziej dokuczliwy. Chcąc zniwelować jego częstotliwość i przykry zapach warto stosować napary. Szczególnie dobrze sprawdzą się tutaj rumianek i kora dębu. Wystudzony napar należy wcierać bezpośrednio w skórę w miejscach, które najbardziej się pocą. Mikroelementy zawarte w roślinach obkurczą gruczoły potowe i zmniejszą wydzielanie wody przez skórę.