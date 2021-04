Karmiła dziecko piersią podczas zakupów. "Byłam przerażona"

Jenny Tamas to mama dwóch córeczek. Kobieta chętnie dzieli się fragmentami ze swojego życia na Instagramie. Niedawno na swoim koncie wstawiła zdjęcie odnoszące się do kwestii karmienia piersią w miejscach publicznych.

Rodzina gapiów

Kobieta postanowiła nie reagować, jednak - jak pisze na swoim profilu - do dzisiaj zastanawia się, czy dobrze zrobiła. - Wciąż to odtwarzam i próbuję odzyskać głos. Co powinnam wówczas powiedzieć? Może nawet nie im, ale sobie? A może Lilly? - podzieliła się swoimi wątpliwościami kobieta.