Tak Karolina Ferenstein-Kraśko wyglądała na zawodach jeździeckich. Postawiła na ulubioną stylizację

Ferenstein-Kraśko poświęca obecnie wiele uwagi swojemu mężowi, który w połowie czerwca trafił do szpitala i próbuje wrócić do zdrowia. Dziennikarz miał problemy z ciśnieniem. Wiele wskazuje na to, że pogarszający się stan zdrowia był efektem publikacji na temat jego zaległości podatkowych, o których mówiono w TVP Info. Od tamtej pory najczęściej przebywa poza Warszawą, w ukochanym Gałkowie na Mazurach.