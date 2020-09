Karolina Korwin Piotrowska wspomina spotkanie z Sophią Loren. 86-letnią aktorkę stawia za wzór

Karolina Korwin Piotrowska o tym, co powiedziała jej Sophia Loren

"To jest Sophia Loren. Ma 86 lat" - zaczęła post Korwin Piotrowska. "Całe życie słyszała, że jest zbyt wysoka, zbyt gruba, ma zbyt duże biodra i biust, a grający z nią mężczyźni mają kompleksy, bo są zbyt niscy. Tylko, ze to ona przeszła do historii kina, a nie ci, którzy jej te brednie mówili" - pisze dziennikarka, po czym wspomina swoje potkanie z gwiazdą.