Karolina Muszalak zniknęła u szczytu sławy. Tak wygląda po latach

Jej serialowa bohaterka ostatecznie rozwiodła się z mężem i wyjechała do Holandii, a przygoda aktorki z "Plebanią" trwała do 2003 roku. Później Muszalak pojawiła się jeszcze na planie w 2009 roku. W latach dwutysięcznych wielokrotnie można ją było oglądać na ekranach, jednak z biegiem lat coraz rzadziej. W jednym z wywiadów przyznała, że nie zależy jej na byciu aktorką za wszelką cenę". "Ciągle jeszcze patrzę na świat przez różowe okulary, bo nie chcę się zestarzeć... w środku, nie chcę zgorzknieć, nie chcę stracić optymizmu. Nie ma we mnie ogromnego ciśnienia, żeby za wszelką cenę do końca życia być aktorką" - powiedziała w rozmowie z "Echem dnia".