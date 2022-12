Susan Boyle była odkryciem "Mam Talent". Niesamowite, jak wygląda dziś

Choć pochodząca ze Szkocji Susan Boyle nie wygrała brytyjskiego "Mam talent", a zdobyła drugie miejsce, to zrobiła wielką karierę. Jej pierwszy album był zarazem pierwszym w historii debiutanckim krążkiem, który przez cztery tygodnie widniał na 1. miejscu prestiżowej listy Billboardu. Potem nagrała świąteczną płytę "The Gift" i zachwyciła występem podczas bożonarodzeniowego koncertu w Rockefeller Plaza w Nowym Jorku. Wykonała kolędę "Away in a Manger". Wiele osób słucha jej co roku podczas świąt Bożego Narodzenia.