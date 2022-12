Krystyna Przybylska wspomina córkę w dniu jej urodzin. Podzieliła się też przykrą wiadomością

"W dzieciach widzę Anię. Oliwka, mimo że przypomina dużo Jarka, to też jest to Ania. Widzę jej zachowania, uśmiechy. To cała Ania. Chłopcy są podobni, ale mają swoje oddzielne zainteresowania, a Oliwia poszła w ślady Ani. (…) Wnuki często przypominają mi Anię. To jest też dla mnie takie ukojenie. Nie mam córki, ale ta duża część jej jest w dzieciach" – powiedziała Krystyna Przybylska w tej samej rozmowie.