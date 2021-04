Karolina Pisarek wpadła w panikę. Poprosiła internautów o pomoc

Pisarek zrozpaczona efektem końcowym

"Właśnie miałam cyklinować podłogę i zobaczcie, co się wydarzyło. To jest totalnie inny kolor. Miało być egzotyczne drewno. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Firma przyjechała, żeby mi cyklinować całą podłogę i jak zobaczyłam, że kolor jest pod spodem całkiem inny… Pomocy, czy ktoś się na tym zna. Nie wiem, co mam robić, jak to mi będzie pasować do wnętrza, to jest całkiem coś innego. Ta podłoga już taka przyjechała. Czy ja powinna to cyklinować, czy nie powinnam?" - pytana spanikowana modelka w relacji.