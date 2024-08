Karolina z "Kanapowczyń" mówi o hejcie. "Nie muszę wam nic udowadniać"

Mimo motywacyjnych treści, które pokazuje na Instagramie, celebrytka spotkała się z dużą ilością hejtu. Z tego względu Karolina Gajda zdecydowała się wyznać, jaki ma stosunek do negatywnych komentarzy.

Po zakończeniu programu telewizyjnego Karolina Gajda kontynuowała swoje starania o poprawę zdrowia. Mimo to celebrytka stała się obiektem internetowej krytyki. W trakcie niedawnej interakcji z fanami, w serii Q&A uczestniczka "Kanapowczyń" szczerze odniosła się do nieprzychylnych uwag, które otrzymuje. Wyraziła swoje niezadowolenie wobec osób krytykujących jej obecność w mediach społecznościowych.

