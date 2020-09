Kasia Cichopek opublikowała selfie. Trudno oderwać wzrok od jej oczu!

Kasia Cichopek na swoich profilach w mediach społecznościowych jest niezwykle aktywna. Tym razem opublikowała selfie, by pośpieszyć z informacją o sukcesie jej nowej marki. Fani byli zachwyceni zdjęciem aktorki.

Media społecznościowe to jedno z głównych narzędzi do kontaktu z fanami. Kasia Cichopek doskonale wie, jak to wykorzystać, dlatego jej profil na Instagramie cieszy się tak dużym powodzeniem. Aktorka zgromadziła tam ponad 400 tys. fanów, a ta liczba ciągle rośnie. Prezenterka jest również na bieżąco z trendami, bo możemy ją również obserwować na TikToku, gdzie odwzorowuje taneczne trendy.

Kasia Cichopek o swojej nowej marce

Na profilu u Kasi Cichopek znajdziemy garść informacji o jej życiu prywatnym, podróżach czy ważnych wydarzeniach, ale również dawkę inspiracji modowych, bo aktorka bardzo często chwali się swoimi stylizacjami.

Oczywiście nie brakuje również jej zdjęć - tych profesjonalnych, jak i tradycyjnych selfie. Aktorka w ostatnim poście pochwaliła się sukcesem jej nowej marki jubilerskiej. "Jeszcze raz dziękuję z zaufanie i za wsparcie, bo dzięki wam wiem, że to, co robię ma sens i dużą wartość" – zwróciła się do swoich fanów.

Obserwatorzy celebrytki byli pod wrażeniem tego, jak świetnie wygląda. W komentarzach przewijały się same komplementy. Przyznajemy, że na zdjęciu ciężko oderwać wzrok od pięknych oczu aktorki! W wiadomościach od obserwantów pośród pochlebstw znalazło się również dziwne pytanie. "Pani też ma chorobę morską? Ja tak" – dopytywała internautka.

Kasia Cichopek, chociaż jest jedną z bardziej lubianych polskich gwiazd, niedawno musiała zmierzyć się z opinią, że jej profile w mediach społecznościowych przypominają "słup reklamowy". Aktorka obok tego zarzutu nie mogła przejść obojętnie i w rozmowie z Plejadą odniosła się do tego. "Jestem otwarta na różne komentarze, jeśli są kulturalne i zawierają cenne informacje, rozważam je, czytam, biorę pod uwagę. Jestem w stałym kontakcie ze swoimi followersami , staram się jak najczęściej odpowiadać na wiadomości prywatne. Zawsze się zdarzają jakieś głosy, które będą niezadowolone, nie ma w tym nic złego - wstydem jest kraść i obrażać. To jest moje konto, mój profil, nie zmuszam nikogo do obserwowania go. Jest taki przycisk unfollow , wystarczy przestać obserwować" - odpowiedziała stanowczo, wspomniała również o spotkaniu z jej prawnikiem.

