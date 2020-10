Kasia Cichopek pokazała twarze dzieci. Wcześniej starała się je ukrywać

Kasia Cichopek pokazała twarze dzieci

Kasia Cichopek od 12 lat związana jest z tancerzem, Marcinem Hakielem . Tworzą zgodne małżeństwo, a owocami ich miłości są Adam i Helenka. Rodzice od początku starali się chronić prywatność swoich dzieci, dlatego też nie publikowali ich wizerunków. Do wczoraj nie wiedzieliśmy, jak właściwie wyglądają potomkowie lubianej pary.

To zmieniło się jednak w dniu 38. urodzin Kasi Cichopek. Przy okazji wspólnego świętowania aktorka i prezenterka "Pytania na Śniadanie" opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie całej swojej szczęśliwej rodziny. Widzimy na nim Kasię, Marcina, ale też Adama i Helenkę. Wszyscy mają na głowie żółte czapeczki, dzieci trzymają w rękach balony. Fani aktorki od razu popędzili do oceniania, do kogo podobne są dzieci. "Córka mama, syn tata" – czytamy w jednym z komentarzy. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem?