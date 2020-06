Kasia Cichopek w sukience w zebrę. Podobną kreację założyła kilka miesięcy wcześniej

Kasia Cichopek w sukience w zebrę. Ma w szafie podobną

Kasia ma na sobie krótką, biało-czarną sukienkę w zeberkę. Kreacja jest skrojona w literę A i ozdobiona falbanami. To projekt polskiej marki Just Paul, dostępny m.in. w sklepie online. Kosztuje 590 zł. Do sukienki w zwierzęcy print Kasia dobrała proste dodatki - klasyczne białe sneakersy i okulary marki Tom Ford. W komentarzach fanki często odnosiły się do stylizacji. "Skąd okulary?", "Kasiu skąd takie super buty?" - dopytywały. Nie obyło się również bez pochwał: "Ślicznie Pani w tej sukience", "Pięknie Pani wygląda".

Co ciekawe, Kasia Cichopek to niejedyna gwiazda, która miała na sobie na sukienkę w zebrę marki Just Paul. W kreacji z kolekcji wiosna-lato 2020 pojawiła się niedawno aktorka, Kasia Zielińska. Wygląda na to, że ubrania w zwierzęce motywy to nowy must-have.